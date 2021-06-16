الرياضة
الترياتلون المغربي حاضر بطوكيو
الصديق أول عربي يتأهل والمنتخب الوطني يكتسح البطولتين العربية والإفريقية نجح المهدي الصديق، البطل المغربي في الترياتلون، في التأهل إلى الألعاب الأولمبية في الرياضة الثلاثية، بعد تألقه في البطولتين العربية والإفريقية، التي اختتمت بشرم الشيخ بمصر، ليصبح أول مغربي وعربي يحقق هذا الإنجاز. وحقق المنتخب الوطني إنجازا كبيرا في البطولتينأكمل القراءة »
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