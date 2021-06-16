حوادث
9 سنوات لباروني مخدرات بالصويرة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، حكمها في قضية يتابع فيها شخصان من أجل الاتجار بالمخدرات، إذ قضت بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، ومؤاخذة المتهم الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، لكل منهما، وحجز السيارة التي كانت تستعملأكمل القراءة »
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