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أســــــرة

تقبل احتياجات الآخر لنجاح العلاقة

منذ دقيقة واحدة
يدخل الكثير من الأزواج في مشاكل وصراعات لأسباب قد تكون في الكثير من الأحيان تافهة ولا تستحق كل ذلك، وهو ما قد يؤثر على استمرار العلاقة الزوجية، وينعكس أيضا على الأطفال. وقالت الكوتش حنان أوبيضار، إن استمرار العلاقة الزوجية، يتوقف على مجموعة من النقط، من جملتها تقديم الاعتذار في حالأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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