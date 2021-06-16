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“الحر” ينقل خبايا المافيا
مسلسل جديد يصور بين المغرب وإيطاليا يضع كريم أوجيل، المعروف باسم ” دونيزال”، وهو مخرج وممثل، اللمسات الأخيرة قبل انطلاق تصوير مشاهد مسلسل جديد يحمل عنوان مسلسل “الحر”، يتوقع أن يبث، حسب تأكيده، على إحدى المنصات الرقمية. وقال أوجيل في حديثه مع “الصباح”، إن المسلسل والذي ستصور مشاهده بين المغربأكمل القراءة »
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