أســــــرة
إيتيكيت” التعامل مع المواعيد
يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أن عدم الالتزام بالمواعيد يؤثر صورتنا في أنظار الغير، الأمر الذي يتطلب معه اتباع مجموعة من القواعد. ويقول المختصون في “الإيتيكيت” إنه من الأفضل من أجل أخذ موعد، أن يتم الطلب من الشخص الآخر الاختيار بين موعدين متباينين، حتى تترك له حرية ذلك. بعد الاتفاق على الموعد،أكمل القراءة »
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