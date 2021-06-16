الرياضة
خزينة آسفي تنتعش بـ120 مليونا
الجامعة اقتطعت ثمانين مليونا من منحة النقل التلفزيوني انتعشت خزينة أولمبيك آسفي لكرة القدم بمبلغ مالي قدره 120 مليونا، توصل بها الفريق من الجامعة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن التدخلات والمفاوضات التي باشرها أعضاء المكتب المسير مع مسؤولي الجامعة انتهت بالاتفاق على صرف جزء من منحة النقل التلفزيوني، كيأكمل القراءة »
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