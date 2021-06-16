أســــــرة
الحليب يقلل أمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة، أن تناول كوب من الحليب يوميا، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجد فريق من الباحثين، حسب ما أكدته، صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الذين يشربون الحليب لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول، الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية،أكمل القراءة »
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