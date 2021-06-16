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الصيد البحري يرعب إسبانيا
تسريبات بقرب صدور قرارات سيادية مغربية ردا على المناورات المعادية للوحدة الترابية أخذت إسبانيا على محمل الجد تسريبات دبلوماسية بقرب صدور قرارات سيادية مغربية، ردا على مناورات الجارة الشمالية المعادية للوحدة الترابية في ملف الصحراء، إذ بدأ مسؤولون يتحركون لتجنب استعمال ورقة الصيد البحري من قبل الرباط. وحاول لويس بلاناس،أكمل القراءة »
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