الكونفدرالية الوطنية للسياحة تشيد بالعناية السامية التي يحيط بها الملك مغاربة العالم

أشاد أعضاء الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الاثنين بمراكش، بالعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها الصناعة السياحية المغربية، والجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكونفدرالية خصص لإرساء سياسة استقبال موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين سيزورون وطنهم الأم خلال الموسم الصيفي لسنة 2021.

وأبرز أعضاء الكونفدرالية أن هذه العناية الملكية تمثل إشارة قوية لإعادة إقلاع منتظر بشكل كبير لهذا القطاع، بعد 15 شهرا من توقف الأنشطة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19).

وبالمناسبة، نوه رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، عبد اللطيف القباج، بـ”التعليمات الملكية للفاعلين في السياحة، سواء في مجال النقل أو الفندقة، والداعية إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة قصد استقبال أعضاء الجالية المغربية بالخارج في أفضل الظروف وبأثمنة مناسبة”. وقال القباج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لنا عظيم الشرف وممتنون لجلالة الملك، نصره الله، على العناية التي يحيط بها قطاع السياحة”، مؤكدا أن التعليمات الملكية تشكل نقطة انطلاق لاستئناف الموسم الصيفي والصناعة السياحية التي عانت منذ أزيد من سنة من أزمة غير مسبوقة.

من جانبها، أشارت الكاتبة العامة للكونفدرالية، وصال الغرباوي، إلى أن هذا الاجتماع يرمي إلى إرساء استراتيجية لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج خلال الموسم الصيفي 2021، ولاسيما سياسة تسعير يتم تنزيلها في إطار عملية “مرحبا”. وأضافت الكاتبة العامة للكونفدرالية، التي تضم مجموع الفيدراليات المهنية العاملة في الصناعة السياحية الوطنية، أن “سياسة التسعير هذه ستكون هامة بشروط استثنائية موجهة إلى تشجيع مغاربة العالم على الالتحاق بوطنهم لقضاء عطلة الصيف”.

وعبرت الغرباوي عن ثقتها إزاء مستقبل الصناعة السياحية، رغم الصعوبات والعقبات، إلا أنها قوية بأسسها، وببلد بمؤهلات عدة، وعناية مولوية سامية تحيط بالقطاع.

وخلال هذا الاجتماع، عبر مجموع الفاعلين السياحيين عن التزامهم باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج في أفضل ظروف السلامة الصحية، وتمكينهم من أسعار تفضيلية خلال مقامهم بالمؤسسات السياحية المصنفة بكل فئاتها، وعبر مجموع التراب المغربي، وكذا من مجموع الخدمات المشكلة للتجربة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، أعلنت الكونفدرالية الوطنية للسياحة عن حملة خاصة توضح الشروط الاستثنائية للموسم الصيفي لسنة 2021، سيتم بثها في الأيام القادمة.