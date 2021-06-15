ملف عـــــــدالة
سطـو علـى بنـك يطيـح بشرطـي
نجح في جريمته الأولى ومحاولته تكرار العملية فضحت جرائمه التي صدمت زملاءه تسجل من حين لآخر، جرائم غير عادية، ليس لطبيعة الجرم المقترف، وإنما لطبيعة المتورط أو المنفذ، والذي يكون إما رجل أمن أو دركيا، أو أي شخص آخر، أوكل له المشرع حماية أمن المواطنين والسهر على راحتهم. وبآسفي، سجلتأكمل القراءة »
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