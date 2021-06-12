خاص
الخارجية تهاجم البرلمان الأوربي
قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوربي، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، وإن محاولة إضفاء الطابع الأوربي على هذه الأزمة لا يجدي نفعا، ولا يغير من مسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة، في إشارة إلى تأليب الأوربيين ضد المغرب لإصدارأكمل القراءة »
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