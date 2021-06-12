الصباح الفني
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طابع بـ 8.3 ملايين دولار حصلت أقدم شركة لتجارة الطوابع البريدية في العالم “ستانلي جيبونز” على طابع “غويانا” البريطاني الصادر في 1856 مقابل 8.3 ملايين دولار. وقالت الشركة في بيان لها إن “هذا الطابع هو الأكثر شهرة والأعلى سعرا في العالم”، مشيرة إلى أنه “سيتم عرضه في المتجر الرئيسي لستانليأكمل القراءة »
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