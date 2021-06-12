حوادث
محاكمة مهرب مخدرات بالجديدة
يملك مركبا للصيد الساحلي استخدمه في نقل عشرة أطنان استنادا إلى تصريحات موقوفين سابقين أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، على الغرفة الجنحية التلبسية، صاحب مركب للصيد الساحلي، متهما ضمن شبكة متورطة في محاولة تهريب عشرة أطنان من المخدرات بالجديدة. وجاءت إحالة قاضي التحقيق للمتهم على المحاكمة، بعد ثلاثةأكمل القراءة »
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