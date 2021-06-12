الصباح الفني
قبابي: الدوامة يناقش البيدوفليا
ما هو المشروع السينمائي الذي تقدمت به للحصول على دعم المركز السينمائي المغربي؟ اخترت في أول فيلم سينمائي طويل بعنوان “الدوامة”، الذي تقدمت بمشروعه للحصول على دعم المركز السينمائي المغربي موضوع “البيدوفيليا” والإعدام، وهو عمل استغرق أربع سنوات لكتابة السيناريو، الذي كتبت منه أربع عشرة نسخة، كما كنت دائما آخذأكمل القراءة »
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