الرياضة
طعن في جمع عصبة مراكش آسفي
كاوي راسل الجامعة بشأن خروقات وعدم احترام المسطرة وجه محمد كاوي، المرشح السابق لرئاسة عصبة مراكش آسفي لكرة القدم، رسالة إلى الجامعة، يطعن من خلالها في الجمع العام للعصبة، الذي انعقد في 29 ماي الماضي بمراكش. وجاء في المراسلة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن الجمع شهد مجموعة منأكمل القراءة »
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