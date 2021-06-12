ملف الصباح
شهادات
مواقف متضاربة «لم نلمس في تجربة العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام وطنيا ومحليا، سوى خطاب مزدوج يجمع بين المظلومية والمصلحة الشخصية لأعضائه والموالين له، ما يتضح في مواقفه المتضاربة منذ ركب على موجة الربيع العربي واستغل حركة 20 فبراير لتقديم نفسه منقذا للشعب. حينها حمل شعار التغيير والطهرانية ونظافةأكمل القراءة »
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