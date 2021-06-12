الأولى
العدوي تنحني للعاصفة
تفادت “الاصطدام” مع الوزراء وأحدثت منصة رقمية لتعويض الاستدعاءات انحنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، للعاصفة، وتفادت “الاصطدام” مع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بعدما رفض خمسة منهم المثول أمام مجلسها، بدعوى تجاوز حدود العلاقة القائمة بين السلط، التي رسخها إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات. وأرادتأكمل القراءة »
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