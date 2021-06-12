ملف الصباح
الديمقراطية “كفر” لا غنى عنه
لكحل يفضح تناقضات شعارات الإسلاميين السياسية تثير مسألة الديمقراطية حساسية خاصة في أدبيات حركات الإسلام السياسي، سيما أن المفهوم ظل دائما محط هجوم في أدبيات أغلبها بل إن بعضها أسس مشروعه السياسي والإيديولوجي على محاربة هذا المفهوم واعتباره منتوجا غربيا مغلفا بالكفر والضلال. وتؤمن أغلب تيارات الإسلام السياسي أن التشريعأكمل القراءة »
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