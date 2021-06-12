حوادث
إحراق سيارة ״مخازنية״
موقوف بسلا استعمل مادة حارقة في الانتقام والحادث يجر قائدا وأعوانه إلى المساءلة أضرم شخص النار في سيارة تابعة للقوات المساعدة بمقاطعة سيدي عبد الله بسلا، ظهر أول أمس (الخميس)، بعدما تسلل إلى بابها، واستعمل مادة حارقة وولاعة لتندلع النيران فيها بطريقة مثيرة، أتت عليها بالكامل، ما تسبب في حالةأكمل القراءة »
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