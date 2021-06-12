حوادث
إدانة مزارع للقنب الهندي بتارجيست
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، أخيرا، شخصا متهما بزراعة القنب الهندي «الكيف»، وحكمت عليه بالحبس النافذ. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، بعد أن أحالته عليها مصالح الدرك الملكي التي اعتقلته للاشتباه في زراعته القنب الهندي. وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة عبر تقنية التواصلأكمل القراءة »
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