ملف الصباح
العثماني يسير الحكومة برأسين
الخلط بين الصفة الحزبية والمسؤولية في الحكومة، ليس بجديد على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فالرجل سبق أن تجرع من كأس مر لما عين وزيرا للخارجية في الحكومة السابقة، وغلبت حماسته وشعارات الحزب على أدائه الدبلوماسي الحساس، فلم يدم مقامه طويلا بالوزارة بعد توالي الهفوات، ووجد نفسه في الصفوف الخلفيةأكمل القراءة »
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