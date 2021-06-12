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ملف الصباح

مع ״طابا״ ضد ״الكيف״

منذ ساعتين
Larache, MOROCCO: Tractors distroy cannabis plantations under Moroccan police supervision in the northern Moroccan Larache region, 16 June 2006 Some 134,000 hectares (330,000 acres) of land in Morocco are given over to growing cannabis, the plant from which hashish is derived. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
״بيجيدي״ دافع عن نظام التبغ الخام والمصنع وعارض قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وصلت ازدواجية خطاب حزب رئيس الحكومة حد اعتماد آراء متعارضة في أمور متشابهة، دافع العدالة والتنمية عن قانون نظام التبغ الخام والمصنع وعارض نوابه ومستشاروه قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. دافع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عنأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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