ملف الصباح
مع ״طابا״ ضد ״الكيف״
״بيجيدي״ دافع عن نظام التبغ الخام والمصنع وعارض قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وصلت ازدواجية خطاب حزب رئيس الحكومة حد اعتماد آراء متعارضة في أمور متشابهة، دافع العدالة والتنمية عن قانون نظام التبغ الخام والمصنع وعارض نوابه ومستشاروه قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. دافع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عنأكمل القراءة »
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