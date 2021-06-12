حوادث
بائع متجول يعتدي على باشا
هاجمه بسيف وقنينة بنزين وتسبب له في جروح وتكسير سيارة المصلحة باشرت المصالح الأمنية التابعة للمفوضية الجهوية للشرطة بالعروي، أول أمس (الخميس) بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة اعتداء تعرض له باشا مدينة العروي، مساء الأربعاء الماضي استعمل فيه السلاح الأبيض وقنينة بنزين على يد بائع متجول، لكشفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا