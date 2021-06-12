fbpx
حوادث

بائع متجول يعتدي على باشا

منذ ساعتين
هاجمه بسيف وقنينة بنزين وتسبب له في جروح وتكسير سيارة المصلحة باشرت المصالح الأمنية التابعة للمفوضية الجهوية للشرطة بالعروي، أول أمس (الخميس) بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة اعتداء تعرض له باشا مدينة العروي، مساء الأربعاء الماضي استعمل فيه السلاح الأبيض وقنينة بنزين على يد بائع متجول، لكشفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى