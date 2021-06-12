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حوادث

إسبانيا تتجسس على مصابين بالناظور

منذ ساعة واحدة
إصابة حوالي مائة امرأة في تسرب مادة كيميائية من وحدة صناعية ببني أنصار كشف مصدر مطلع أن طائرات “درون” إسبانية انطلقت من مليلية المحتلة، صباح أمس (الجمعة)، لنقل مشاهد نقل سيارات الإسعاف لعشرات المصابين في حادثة، مازالت تفاصيلها مجهولة، بوحدة صناعية لإعادة تدوير الملابس المستعملة ببني أنصار بإقليم الناظور. وأوضحأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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