حوادث
إسبانيا تتجسس على مصابين بالناظور
إصابة حوالي مائة امرأة في تسرب مادة كيميائية من وحدة صناعية ببني أنصار كشف مصدر مطلع أن طائرات “درون” إسبانية انطلقت من مليلية المحتلة، صباح أمس (الجمعة)، لنقل مشاهد نقل سيارات الإسعاف لعشرات المصابين في حادثة، مازالت تفاصيلها مجهولة، بوحدة صناعية لإعادة تدوير الملابس المستعملة ببني أنصار بإقليم الناظور. وأوضحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا