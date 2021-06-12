حوادث
10 سنوات لفلاح ببولمان قتل جاره
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الخميس)، ثلاثينيا قتل نديمه بسبب نزاع حول عقار بإقليم بولمان، بعشر سنوات سجنا نافذا لأجل جناية «الإيذاء العمدي المؤدي إلى الوفاة» بعدما أصابه بجروح في رأسه أثناء اشتباكهما وتبادلهما الضرب. وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم المعتقل في سجن بوركايز،أكمل القراءة »
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