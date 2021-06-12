الأولى
ملاحقة جنود إسبان ألقوا بقاصرين في البحر
“تمــرد” في قيـادة الجيـش الإسبانـي والاستخبارات تحذر من العصيان وتخوفـات من انتقال عـدم الانضبـاط إلى ثكنات تتبنى مطالب الانفصال لوح ضباط في قيادة الجيش الإسباني بـ “التمرد وعصيان الأوامر”، بعد قرار النيابة العامة في سبتة المحتلة فتح تحقيق حول اعتداءات عسكريين على قاصرين مغاربة، وإلقائهم في البحر، ما عرض حياتهمأكمل القراءة »
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