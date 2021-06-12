ملف الصباح
״الذيب حرام… مرقتو حلال״
״المصباح״ يندد بافتتاح حانات لكنه يستخلص 1550 مليارا من تجارة الخمور والتبغ صوت فريق “العدالة والتنمية” بالمؤسسة التشريعية، ضد قانون الاستعمال الشرعي للقنب الهندي، وطالب قبل ذلك بضرورة عرض المشروع على المجلس العلمي الأعلى ليبدي رأي الشرع في الموضوع، ما يكشف التوظيف السياسوي للدين، لأن الوازع الديني يغيب لدى نوابأكمل القراءة »
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