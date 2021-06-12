الرياضة
احتقان في تداريب بنكرير
لم تشهد حصة تدريبية لشباب بنكرير نهايتها الطبيعية، بعد ملاسنات بين الحارس رشيد حسون والمدرب حسن الركراكي. وأفاد مصدر مطلع أن الحارس اكتشف أن اسمه خارج اللائحة المستدعاة لمباراة شباب خنيفرة، فاستفسر المدرب، فتطور إلى ملاسنات، ما دفع بعض اللاعبين إلى التدخل، قبل حضور أعضاء من المكتب المسير، ليتفجر خلافأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا