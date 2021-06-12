حوادث
تفكيك عصابة لتزوير الأموال بالصويرة
أحالت فرقة الأبحاث القضائية الأولى التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن الصويرة، صباح أول أمس (الخميس) على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، عصابة متهمة بتزوير الأوراق المالية واستعمالها، باستخدام تقنيات رقمية. وذكرت مصادر “الصباح” أن عملية تفكيك العصابة المكونة من عنصرين، جاءت بتنسيق مع عناصر الدائرة الأمنية الثانية بالصويرة، بعدأكمل القراءة »
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