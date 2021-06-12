الصباح الفني
التريكي تصور “وشم الريح”
تنشغل المخرجة السينمائية ليلى التريكي بتصوير فيلمها السينمائي الطويل بعنوان “وشم الريح”، والذي تعود به بعد فترة من الغياب عن عالم الفن السابع. واختارت ليلى التريكي في “وشم الريح” الاشتغال على قصة مستوحاة من أحداث واقعية، وذلك ارتباطا بالمهاجرين المغاربة، الذين يواجهون عدة مشاكل في مجتمعات تختلف ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها،أكمل القراءة »
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