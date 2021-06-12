حوادث
اعتقال تاجر زور وثيقة إدارية
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، الأربعاء الماضي، باعتقال تاجر وإيداعه السجن المحلي بآسفي، على خلفية اتهامه بتزوير شهادة إدارية. وتفجرت هذه القضية قبل أسابيع قليلة، بعدما وضعت زوجة المتهم شكاية لدى النيابة العام تتهم فيها الزوج بالإدلاء بشهادة عدم العمل بهدف التملص من أداء واجبات النفقة، وأكدت المشتكية أنأكمل القراءة »
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