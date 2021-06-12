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أدباء في حضرة “ملتقى الفنون” بالمحمدية
ينظم ملتقى الثقافات والفنون بالمحمدية لقاء شعريا قصصيا فنيا، اليوم (السبت) بمركز التربية البيئية بشارع الجيش الملكي ابتداء من الرابعة عصرا. وسيعرف اللقاء مشاركة مجموعة من الأسماء الأدبية والنقدية مثل محمد صوف وصلاح بوسريف. ومحمد بوجبيري وأنيس الرافعي وسعيد منتسب وبوجمعة أشفري. يدير اللقاء، الناقد محمد علوط.، وستكون المصاحبة الموسيقيةأكمل القراءة »
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