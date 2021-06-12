الصباح الفني
“زنقة كونطاكت” يحصد تتويجا جديدا
خنساء بطمة قالت إن العمل المتوج إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي مشترك قالت الفنانة خنساء بطمة، إن الفيلم السينمائي، “زنقة كونطاكت”، للمخرج المغربي إسماعيل العراقي حصد تتويجا جديدا، ينضاف إلى الجوائز التي حصدها في وقت سابق. وأوضحت بطمة، أن الفيلم، وهو إنتاج فرنسي مغربي بلجيكي مشترك، ومن بطولة خنساء بطمة وأحمدأكمل القراءة »
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