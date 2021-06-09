مراكش .. المصادقة على 396 مشروعا للتنمية البشرية

صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، أمس (الأربعاء)، على البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية لفترة 2021-2023، والذي يضم 396 مشروعا بكلفة إجمالية تقارب 250 مليون درهم.

ويتضمن هذا البرنامج، المصادق عليه خلال اجتماع للجنة، عقدته بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، تحت رئاسة السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، رئيس اللجنة، على برمجة، برسم 2021، 94 مشروعا بكلفة مالية اجمالية قدرها 69 مليون درهم.

وتستهدف هذه المشاريع مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمرضى بدون موارد وغيرهم من الفئات.

أما فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات لـ 2022 و2023 فقد تمت برمجة رزنامة تضم 158 مشروعا برسم سنة 2022 بكلفة اجمالية قدرها 72,100 مليون درهم، ورزنامة تضم 144 مشروعا لـ 2023 بغلاف مالي يناهز 80 مليون درهم. وافتتح والي الجهة الاجتماع بكلمة تمحور مضمونها حول موضوع الاجتماع المتعلق بتقديم البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية لعمالة مراكش 2021-2022-2023 المقترح على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية قصد الدراسة والمصادقة عليه.

وذكر المسؤول الترابي، في السياق ذاته، بالمنجزات التي تم تحقيقها فيما يخص البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والتي فاقت الأهداف المسطرة برسم 2020.

وقد حضر هذا الاجتماع الكاتب العام لعمالة مراكش، وكذا باقي أعضاء اللجنة ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، بالاضافة إلى رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء الاقسام بالعمالة.

وعلى صعيد آخر، أشرف والي الجهة على توزيع معدات وتجهيزات معلوماتية خاصة بضعاف البصر والمكفوفين لفائدة معهد أبي العباس السبتي، وهي تجهيزات رائدة على المستوى الوطني ستساعد المستفيدين على متابعة دراستهم بشكل أفضل عن طريق استعمال تقنية برايل.

كما أشرف السيد قسي لحلو على توزيع 30 دراجة نارية ثلاثية مجهزة بصناديق عازلة للحرارة لفائدة بائعي السمك بالتقسيط على مستوى النفوذ الترابي لعمالة مراكش، في إطار مشروع تنظيم باعة السمك بعمالة مراكش بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.