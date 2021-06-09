الملك يرسل برقية تهنئة لعاهلي المملكة الأردنية

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

ومما جاء في برقية الملك “يطيب لي بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لعيد الجلوس الملكي، أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأردني الشقيق باطراد التقدم والرفاه ، في ظل قيادته الرشيدة”.

وأضاف الملك “وبهذه المناسبة ، أشيد بما يجمع بين شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل ، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفعال ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة ترسيخ هذه العلاقات بما يجسد طموحاتنا المشتركة ، ويستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين “.