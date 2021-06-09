مقالات الرأي
مبروكي: أسباب الالتحاق بالأقليات الدينية؟
بعد تحليل ظاهرة الأقليات الدينية في المغرب وفرنسا وجزيرة لارينيون بالمحيط الهندي، تمكنت من تحديد ثلاثة احتياجات شخصية تحفز الانخراط في هذه الحركات: 1- حاجة مُغذية للشخصية 2- حاجة لوجود أسرة حاضنة 3- حاجة لبوصلة الحياة تاريخيًا أي دين كان، بغض النظر عن حجمه الحالي من حيث عدد المنخرطين، فيأكمل القراءة »
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