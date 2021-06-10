أســــــرة
الزوج الكذاب يدمر الأسرة
المختصون في العلاقات الزوجية يقدمون نصائح لتعامل الشريكة معه يعتبر الزوج كثير الكذب من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الزوجات، سيما أنه يكون سببا في شعورهن بالإحباط ومواجهة صدمات في كل مرة، ما يؤدي إلى نشوب خلافات تعكر صفو العلاقة. ويقول المختصون في العلاقات الزوجية إن كذب الزوج منأكمل القراءة »
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