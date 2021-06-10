الرياضة
المولودية يطعن في قرارات الجامعة
رفضت إدارة مولودية وجدة العقوبات التي أصدرتها اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضية بتوقيف عضو بالمكتب المسير أربع مباريات نافذة مع تغريمه ستة آلاف درهم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وتوقيف المدرب برنار كازوني مباراة واحدة نافذة، مع تغريمه أربعةأكمل القراءة »
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