أســــــرة
التدليـك لتخفيـف مغـص الرضـع
من أسبابه أطعمة تستهلكها المرضعة ونصائح بإمساكه بشكل مستقيم أثناء الرضاعة يعتبر المغص من المشاكل التي تقلق راحة الكثير من الرضع، وتجعلهم يستمرون في البكاء طويلا، وهو ما يزعج الكثير من الأمهات. ويرى الاختصاصيون أن بكاء الرضيع بشكل مستمر، دون أن يعاني مشاكل صحية أخرى، أو ارتفاع درجة الحرارة، قدأكمل القراءة »
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