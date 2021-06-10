وطنية
الانتقالات تغير خارطة انتخابات القضاة
الرهان على أن تكون استحقاقات ممثليهم بالمجلس عنوانا على انخراطهم في مسلسل إصلاح العدالة منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماع أول أمس (الثلاثاء)، الأولوية لمسألة انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، على اعتبار أن القضاة المنتخبين الحاليين ستنتهي ولايتهم متم 2021، وذلك لوضع إستراتيجية العمل الخاصة بها. الانتخابات التـــي ستجـــــرى الصيـــفأكمل القراءة »
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