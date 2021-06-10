حوادث
10 سنوات لمتهمين بالسرقة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين حكمت عليهما ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتهما من أجل جناية السرقة الموصوفة مقرونة بظروف التشديد الليلي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وتقدم الضحية أمام مصالح الدرك الملكي بهشتوكة حاملا شهادة طبية تحمل 28 يوما عجزا، وصرحأكمل القراءة »
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