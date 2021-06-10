وطنية
“البام” يضع معايير اللائحة الجهوية
وضع حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار تدبيره لملف ترشيحات اللوائح الجهوية، دليلا يحـــدد شـــــروط ومعاييــــر الترشيـــح، بالنسبة إلى النساء في مختلف الجهات. واختار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، هذه المسطرة لتجاوز المشاكل التي تطرحها اللوائح، والتسابق الذي ستعرفه بين النساء وأطر الهجرة، التي ستحظى بتزكية “البام”، خاصة بعد المشاكلأكمل القراءة »
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