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الرياضة

مغربيان ضمن أغلى لاعبي العالم

منذ 50 ثانية
Sevilla's Moroccan forward Youssef En-Nesyri runs for the ball during the Spanish League football match between Sevilla and Osasuna at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on March 1, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
اللائحة ضمت حكيمي والنصيري وخلت من ميسي ورونالدو احتل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلا الإيطالي، المركز 23 في لائحة أغلى اللاعبين في العالم هذا الموسم. ولم تتضمن اللائحة التي نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، سوى ثلاثة لاعبين عرب، هم حكيمي والنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذيأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية
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