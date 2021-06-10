الرياضة
مغربيان ضمن أغلى لاعبي العالم
اللائحة ضمت حكيمي والنصيري وخلت من ميسي ورونالدو احتل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلا الإيطالي، المركز 23 في لائحة أغلى اللاعبين في العالم هذا الموسم. ولم تتضمن اللائحة التي نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، سوى ثلاثة لاعبين عرب، هم حكيمي والنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذيأكمل القراءة »
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