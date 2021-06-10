وطنية
وزير “واتساب” يرقص في أكادير
تحول عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المعروف وسط إخوانه بوزير “واتساب”، إلى “نجم” في لقاء شبيبة حزبه المنظم بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب رقصته الشهيرة التي أنست سكان القنيطرة مشكل “الطوبيسات” التي حرموا منها منذ سنة ونصف سنة. ويحسن رباح رقصة “الهيت الغرباوي”، بحكم انتمائه القبلي إلى دوار “لعواوشة”أكمل القراءة »
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