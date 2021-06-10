وطنية
إسبانيا تحشد الجيش لحرب الجزر
تقرير وجه إلى الحكومة المركزية يحثها على تجهيزه للمواجهة توصلت “الصباح” بتقرير وجهه الجيش البري الإسباني إلى وزارة الدفاع بالحكومة المركزية، يطالبها بتوفير الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية، للدفاع عن الجزر الجعفرية، بعد الأزمة بين المغرب ومدريد. وجه الجيش البري الإسباني، الذي يتمركز بالجزر المغربية المحتلة بالبحر الأبيض المتوسط، تقريرا مفصلا إلىأكمل القراءة »
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