الرياضة
منتخب عموتة يهزم السريع
انهزم سريع وادي زم أمام المنتخب الوطني الرديف، بهدفين لواحد، في مباراته الإعدادية الأولى، التي أقيمت بمركز محمد السادس بالمعمورة أول أمس (الثلاثاء). وسجل ثنائية المنتخب الرديف وليد أزارو، لاعب الاتفاق السعودي، لمناسبتين، فيما أحرز المعطي تيميزو، هدف السريع، في الجولة الثانية، من تمريرة للإيفواري نانكي موكي. وأشرك المدرب فؤادأكمل القراءة »
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