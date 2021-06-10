الرياضة
حكيمي يقترب من باريس
«لاغازيتا»: الصفقة ستحسم في غضون 10 أيام شهدت المحادثات بين ميلانو ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان بخصوص صفقة انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعض الهدوء في الآونة الأخيرة، لكن يبدو أن الناديين يمارسان التمويه في الوقت الحالي لتجنب المنافسة على إتمام الصفقة. وحسب ما ورد في المنابر الإعلامية، أخيرا،أكمل القراءة »
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