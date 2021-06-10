حوادث
مسدسات لإيقاف جانحين
أشهرت مصالح الأمن بفاس وصفرو أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، الاثنين الماضي، في عمليتين منفصلتين، لإيقاف جانحين كانوا في حالة اندفاع قوية وأحدثوا ضوضاء وفوضى بشوارع في المدينتين، وعرضوا سلامة الأشخاص وحياتهم إلى تهديد جدي وخطير باستعمال أسلحة بيضاء. وحاول ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، سرقة ضحية بالمدينة القديمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل