الرياضة
“كان” الكامرون مهددة بالترحيل
مصدر مقرب من الكنفدرالية أكد أن حالة الملاعب ترشح مصر وجنوب إفريقيا لاحتضان المنافسة باتت كأس إفريقيا للأمم، المزمع تنظيمها بالكامرون في الفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير 2022، مهددة بالترحيل. وفجر السوداني محمد عبد المنعم شطة، المدير التقني السابق للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مفاجأة مدوية، إذ أكدأكمل القراءة »
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