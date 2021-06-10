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الرياضة

“كان” الكامرون مهددة بالترحيل

منذ 38 ثانية
An advertising poster with the effigy of Tara the mascot is hung on one of the fences of the Omnisports stadium in YaoundÈ on Janury 2, 2021. The is the stadium where the opening match and the final of the African Championship of Nations (CHAN) will be played from January 16, 2021 to February 7, 2021 in Cameroon. (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP)
مصدر مقرب من الكنفدرالية أكد أن حالة الملاعب ترشح مصر وجنوب إفريقيا لاحتضان المنافسة باتت كأس إفريقيا للأمم، المزمع تنظيمها بالكامرون في الفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير 2022، مهددة بالترحيل. وفجر السوداني محمد عبد المنعم شطة، المدير التقني السابق للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مفاجأة مدوية، إذ أكدأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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