الأولى
جثة عسكري تستنفر الأمن
تجري الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بتيفلت، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، منذ مساء الاثنين الماضي، أبحاثا ميدانية وتقنية لحل لغز جثة عسكري متقاعد عثر عليها بمحيط المدينة. وقال مصدر أمني إن الجثة تحمل آثار الضرب والجرح على الرقبة، وهو ما كون فرضية قوية من قبل المحققين أثناءأكمل القراءة »
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